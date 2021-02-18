الشؤون الإسلامية: إغلاق 5 مساجد جديدة بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق، بعد ثبوت 7 حالات كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

وفي بيان، عبر حسابها على تويتر، قالت الوزارة: قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاثة مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 11 يومًا 92 مسجدًا، تم فتح 79 منها، بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين، وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

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