متحدث صحة المدينة المنورة: نتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا

صرح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، بأنه تم اليوم الخميس، تدشين مركز صحي الدعيثة لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد - 19)؛ ليكون مركزًا إضافيًّا للقاح كورونا بالمدينة المنورة مع المركز الذي تم تدشينه مسبقًا، ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أبوعنق أن المركز الجديد شهد ظهر اليوم حصول أول مواطن على اللقاح، وذلك تواصلًا لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا، وحث أبوعنق الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع.

ونصح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.