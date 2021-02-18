24 دولة تستفيد من برنامج هدية خادم الحرمين للتمور هذا العام

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، من مقر مصنع التمور بمحافظة الأحساء؛ إطلاق أولى شحنات التمور من برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من التمور بالخارج لعام 1442هــ؛ لتوزيعها على المسلمين في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من اهتمام بخدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف محمد بن عبدالواحد العريفي؛ أن هذه الشحنة أولى دفعات الهدية التي تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين، وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام.

ونوه بالترتيبات المبكرة التي قامت بها الوزارة لتشمل الهدية مختلف قارات العالم حسب الحاجة والطلبات الواردة؛ وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، ومراكز خادم الحرمين الشريفين بدول العالم؛ حيث اعتمدت هذا العام تنفيذ البرنامج في 24 دولة وفق معايير محددة تحقق أهداف البرنامج ورسالته السامية وشموليته لجميع المستفيدين.

وأكد العريفي أن البرنامج سينفذ وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه، مبينًا أن التمور المنتقاة من أجود وأفخر أنواع التمور بمحافظة الأحساء واحة النخيل، ويتم تعبئتها وتغليفها وتعقيمها قبل إرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها إلى المستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وحضر مراسم التدشين مدير البرامج الموسمية بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية سلمان بن عبدالعزيز الفهيد وعدد من المسؤولين بالوزارة.