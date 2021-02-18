اخبار السعوديه

وزارة الصحة: لقاح أسترازينيكا معتمد ويحظى بمأمونية عالية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - «الغذاء والدواء» أجازته وفق منهجية علمية

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن لقاح أسترازينيكا معتمد ويحظى بمأمونية عالية.

وأضافت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس ، أن جرعات لقاح كورونا تجاوزت نصف مليون جرعة حتى الآن.

يُذكَر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجازت، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأوضحت الهيئة، أن إجازة استخدام اللقاح والسماح باستيراده، جاء استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها، وفق منهجية علمية دقيقة. وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة إجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا»، وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، كما ستقوم الهيئة بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

اقرأ أيضًا: 

تُجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا