بالفيديو.. تورط 3 أشخاص في سلب المارة تحت تهديد السلاح بالرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض، في الإطاحة بثلاثة أشخاص امتهنوا سلب المقيمين من المارة في الطرق العامة تحت تهديد السلاح بعدد من أحياء مدينة الرياض.

وقالت الشرطة إن المتهمين مواطن ومخالفان لنظام الإقامة من الجنسيتين السورية والأردنية، مشيرةً إلى أن أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وذكرت أن المتهمين اعترفوا بارتكاب 4 جرائم في أحياء البطحاء ومنفوحة والمربع، وجرى إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

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