متحدث الصحة: جميع اللقاحات المعطاة في المملكة آمنة وفعالة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة لقاح كورونا؛ أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة جائحة كورونا.

واستكمل: «نتابع منحنى الإصابات بكثيرٍ من اليقظة. وبمشيئة الله، سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029. وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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