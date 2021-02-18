المشاريع الحكومية.. «اعتماد» توضح خطوات الاشتراك من البداية حتى الترسية

كشفت منصة اعتماد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من وزارة المالية، خطوات الاشتراك في منافسات المشاريع الحكومية.

وشاركت منصة اعتماد، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»؛ «إنفوجرافًا» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: «تساهم منصة اعتماد في رفع معدل شفافية التعاملات المالية، من لحظة تقدمك للمنافسة إلى الترسية».

وحددت منصة اعتماد طريقة وآلية دخول منافسات المشاريع الحكومية من بداية المنافسة حتى ترسيتها من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول على خدمة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

– الدخول على المنافسة.

– تحميل كراسة شروط عرض المنافسة من المرفقات.

– الاطلاع على الكراسة وطباعتها.

– الدخول على منافساتي.

– إرفاق العرض الفني والضمان البنكي والعرض المالي.

– تعبئة جداول الكميات.

– إرسال العروض.

– بعد ترسية المنافسة يتم الدخول على المنافسات التي تمت ترسيتها.

– يمكنك الاطلاع على النتائج من خلال تفاصيل المنافسة.

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