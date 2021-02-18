الصحة: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية.. وجرعات اللقاح تجاوزت النصف مليون

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إننا نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات السارية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت الوزارة، في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة، أن جرعات لقاح كورونا تجاوزت النصف مليون جرعة حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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