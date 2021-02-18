9 خطوات للاستفادة من دعم برنامج «ريف» للأنشطة الزراعية

أوضح برنامج ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وطريقة وإجراءات التقديم على طلب دعم.

وشاركت منصة برنامج ريف، من خلال حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع «تويتر»؛ «إنفوجرافًا» متضمنًا تغريدة جاء فيها: «تعرف على طريقة تقديم الطلب عبر منصة ريف حتى تستفيد من الدعم الموجود».

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أطلقت بوابة «ريف» الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية؛ وذلك بدخول الرابط:

وحدد برنامج ريف آلية وطريقة وإجراءات الاستفادة من خدمة الدعم؛ وذلك من خلال التقديم على طلب باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

– ادخل البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

– انقر على أيقونة (ابدأ بطلب الدعم).

– أنشئ حسابًا جديدًا.

– أدخِل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

– ستتلقى رسالة نصية فيها رمز التحقق لدخول المنصة.

– سجل الدخول على حسابك.

– أدخِل رقم الحساب البنكي الخاص بك.

– سوف يتم تفعيل الحساب آليًّا للمستفيد.

– التقديم على برامج التنمية الريفية.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة؛ وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة، حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج «ريف» يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة؛ حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر بجانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

اقرأ أيضًا:

«البيئة» تحدد شروط الاستفادة من منصة «ريف»

دعم زراعة البن العربي في جازان بـ9 مبادرات من «ريف»