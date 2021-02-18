3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة بينها الرياض ومكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 165 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 51 حالة، وسجلت منطقة مكة المكرمة 48 حالة.

وسجلت منطقة القصيم 10 حالات والحدود الشمالية والمدينة المنورة 9 حالات لكل منهما، والباحة 7، وسجلت مناطق عسير والجوف وحائل 6 حالات لكل منها.

وسجلت منطقتا نجران وجازان 4 حالات لكل منهما، واقتصرت الإصابات في منطقة تبوك على حالتين فقط؛ لتكون المنطقة الإقل تسجيلًا لإصابات كوورنا خلال الـ«24» ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا