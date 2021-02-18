مركز الأرصاد: سحب ممطرة على 9 مناطق السبت والأحد المقبلين

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار وجود السحب الممطرة على عدة مناطق بالمملكة، يومي السبت والأحد المقبلين، وذكر المركز أن السحب الممطرة مستمرة على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ونجران، كما تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

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