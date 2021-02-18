تطبيق توكلنا يجيب على تساؤلات المستخدمين

أوضح تطبيق توكلنا، أبرز الأسئلة الشائعة الواردة من المستخدمين، كما بيّن الرد على هذه الأسئلة الخاصة بالتطبيق والخدمات التي يقدمها.

وشارك التطبيق، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «أبرز تساؤلاتكم والإجابة عنها؟؟ تطبيق توكلنا».

وأوضح تطبيق توكلنا، أن أبرز الأسئلة الشائعة كانت حول مدى إمكانية تعديل رقم تليفون الجوال بعد التسجيل، لافتًا إلى أنه يمكن ذلك عن طريق تعديل رقم الهاتف في منصة أبشر ثم إعادة تسجيل حساب جديد بصفة مستخدم جديد في التطبيق وسيتم تعديله تلقائيًا في توكلنا.

وكشف تطبيق توكلنا، أن متطلبات واشتراطات خدمة حجز موعد فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلزم التأكد من أن عمر الحالة سبع سنوات فأكثر، وعدم وجود حجز مسبق، فضلًا عن عدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز "تأكد" في نطاق 100 كلم.

وأشار توكلنا، إلى أن مدة تصريح التجمع الشخصي يظل قائمًا لمدة 72 ساعة كحد أقصى ويمكن القيام بإلغائه قبل ذلك.

وفي حالة نسيان كلمة مرور المستخدم للمواطن أو المقيم، أوضح تطبيق توكلنا، أنه في هذه الحالة يجب على المستخدم الضغط على خيار «نسيت كلمة المرور» ثم اختيار نوع المستخدم وإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وبعد التأكد من عملية مطابقة البيانات سيتم إرسال رمز تحقق لرقم الجوال المسجل وسيتسنى للمستخدم في هذه الحالة إنشاء كلمة مرور جديدة.

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