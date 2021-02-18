وزارة الصحة: الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا لمن أصيبوا بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ وذلك لمن سبق وأن أصيبوا بالفيروس، مشيرة إلى أنها ستكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «أقرت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور (6) أشهر من تعافيهم».

وأضاف: «وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافى) خلال الستة شهور بعد التعافي».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في كل مناطق المملكة.

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