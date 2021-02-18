وزارة الصحة: ارتفاع إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 6450

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 374029، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 365017، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6450 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و371 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، استخدام لقاح شركة «أسترازينيكا» البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد–19). وتضمن القرار السماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، بعد مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها ستعطي جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن سبقت إصابتهم بالفيروس، وستكون الجرعة بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وفق قرار اللجنة الوطنية للأمراض المعدية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا، سيكون بأولوية التسجيل، حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.. وأضاف: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

تعقد وزارتا الصحة والشؤون البلدية والقروية الإسكان، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، خلال ساعات، لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات لقاح كورونا، وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة، حيث يتحدث في المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي (المتحدث الرسمي لوزارة الصحة)، ونايف العتيبي (المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان)، عن تطورات الإجراءات الاحترازية والأرقام الإحصائيات والخدمات الصحية، ونتائج الجولات الرقابية على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، كما سيذكر فيه بالبروتوكولات الصحية.

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, في وقت سابق، أن تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقلَّ مما كان عليه، وأنَّ ذلك لا يعني الاطمئنان، بل مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وصولًا إلى تحقيق آثار إيجابية، وأشار إلى أن الخدمات الصحية متواصلة من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، لا سيما تقديم الاستشارات والفحوصات.

وبيَّن متحدث وزارة الصحة أنَّ هناك عددًا من مناطق المملكة لا تزال ترصد تصاعدًا في تسجيل الحالات المؤكدة، والحالات الحرجة، واصفًا المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات بالحساسة التي تتطلب المزيد من الحرص، ‏وأوصى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو سمنة مفرطة، إلى المبادرة إلى التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونبه متحدث الصحة إلى أن اللقاحات المضادة للفيروس، أثبتت فاعليتها في حماية الأفراد، وأن «كل ما نُشر حول وفيات أو أعراض شديدة حول اللقاحات، كان من قبيل المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة»، و«سيكون لدينا توسع في إعطاء اللقاحات لجميع فئات المجتمع.. واللقاحات في المملكة مجانية للجميع، وسنكون في المراحل القادمة حاضرين في مناطق المملكة كافةً، باستيعاب وسرعة أعلى».

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا (ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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