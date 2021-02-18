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بالفيديو.. انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح كورونا بالطائف

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الرياض - محمد عبدالله - العمل الفعلي يوم الأحد القادم

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح في مبنى الصالة بجامعة الطائف.

وذكرت إمارة مكة (عبر حسابها على تويتر)، أن التشغيل الفعلي لمركز لقاح كورونا بالطائف، سيكون يوم الأحد المقبل.

يُذكَر أن وزارة الصحة بدأت، اليوم الخميس، المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا. ودعت الوزارة الراغبين في أخذ اللقاح، إلى حجز الموعد من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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