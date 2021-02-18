بالفيديو.. انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح كورونا بالطائف

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح كورونا في مبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.

وذكرت إمارة مكة (عبر حسابها على تويتر)، أن التشغيل الفعلي لمركز لقاح كورونا بالطائف، سيكون يوم الأحد المقبل.

يُذكَر أن وزارة الصحة بدأت، اليوم الخميس، المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا. ودعت الوزارة الراغبين في أخذ اللقاح، إلى حجز الموعد من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك حسب الفئات المستهدفة.

#فيديو 🎥

انطلاق التشغيل التجريبي لمركز لقاح #كورونا في مبنى الصالة الرياضية بجامعة #الطائف.

..التشغيل الفعلي (الأحد) المقبل pic.twitter.com/yt9VFDtrpO — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 18, 2021

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: الجرعة الثانية للقاح كورونا بـ«أولوية التسجيل»