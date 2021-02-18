السعودية اليوم / المهندس الراجحي يعقد لقاءً مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية



الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض إستراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الإستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة

وفي نهاية العرض أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.

// انتهى //

16:55ت م

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الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، لقاءً عبر تقنية الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض إستراتيجية سوق العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال المقاولات والمهن الاستشارية ووضع الحلول لمعالجتها.وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الإستراتيجية وأبرز منجزات الوزارة ومبادراتها وبرامجها وقراراتها لتنظيم سوق العمل ورفع معدلات التوطين، ومنها قيادة الوزارة لملف مجموعة التوظيف التابع لمجموعة العشرين في عام 2020 وإطلاق خارطة الطريق للشباب 2025 وإنشاء شبكة ومركز الرياض للسياسات السلوكية وقيادة المملكة لهذه المبادرة وإطلاق إجراءات التعامل مع جائحة كورونا بما تشمله من تنسيق دولي لدعم أسواق العمل والمحافظة على الوظائف واعتماد خيارات سياسات توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أنماط العمل الجديدة.وفي نهاية العرض أثرى المتداخلون اللقاء بالحديث حول التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات والمهن الاستشارية ومناقشة أبرز المقترحات لمعالجتها. ودعا المهندس الراجحي إلى عقد المزيد من ورش العمل مع كافة القطاعات لمعرفة المعوقات والتحديات التي تواجههم والتشارك في وضع الحلول الجذرية.// انتهى //16:55ت م0155

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