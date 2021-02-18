السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1358 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1358 جولة رقابية، و 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأسفرت الجولات عن إغلاق 29 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ، والتكدس، وعدم إبراز تطبيق " توكلنا "، فيما استقبلت الأمانة (29) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتوكلنا.

وأكدت الأمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها وابراز "توكلنا"، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الجسدي الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.

// انتهى//

16:49ت م

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الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1358 جولة رقابية، و 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا .وأسفرت الجولات عن إغلاق 29 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية ، والتكدس، وعدم إبراز تطبيق " توكلنا "، فيما استقبلت الأمانة (29) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتوكلنا.وأكدت الأمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها وابراز "توكلنا"، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، أو عدم التباعد الجسدي الآمن في التسوق، أو أي فئات التكدس والاجتماعات وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل على رقم البلاغات (940)؛ لمعالجتها.// انتهى//16:49ت م0153

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