السعودية اليوم / محافظ الخرج يتفقد جاهزية مركز لقاح كورونا بالمحافظة



السيح 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

تفقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح

واستمع الماضي إلى شرح من القائمين على المركز عن التجهيزات والاستعدادات لتقديم اللقاح للمستفيدين في مدن ومراكز وقرى الخرج، مطّلعًا على آلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

// انتهى //

16:48ت م

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السيح 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واستفقد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمقره في مركز اليمامة الحضاري شمال مدينة السيح، تمهيدًا لبدء تشغيله واستقبال المستفيدين.واستمع الماضي إلى شرح من القائمين على المركز عن التجهيزات والاستعدادات لتقديم اللقاح للمستفيدين في مدن ومراكز وقرى الخرج، مطّلعًا على آلية استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.// انتهى //16:48ت م0152

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