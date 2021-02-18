السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين



الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تشمل ثلاثة في مدينة الرياض، ومسجدا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى فتح 9 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، شملت مسجدين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ومسجدا في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

ودعت الوزارة الجميع للإسهام في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم.

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلِق خلال أحد عشر يوماً 92 مسجدًا، جرى فتح 79 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة تشمل ثلاثة في مدينة الرياض، ومسجدا في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجدا في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.وأشارت الوزارة إلى فتح 9 مساجد اليوم بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، شملت مسجدين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، ومسجدا في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.ودعت الوزارة الجميع للإسهام في رعاية المقاصد الشرعية في مواجهة الجائحة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامتهم.// انتهى //16:25ت م0140

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