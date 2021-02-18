السعودية اليوم / "دور الأوقاف في التعامل مع الأزمات" ورشة عمل بغرفة الشرقية



الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نظمت غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة الأوقاف أمس، ورشة عمل عن بعد تحت عنوان "دور الأوقاف في الأزمات.. أزمة

وتناولت الورشة التي تأتي ضمن سلسلة لقاءات ديوانية الأوقاف بالغرفة، الأدوار التي مارستها الأوقاف قديمًا وحديثًا في التعامل مع الأزمات، والعناصر التي يجب توافرها حتى يكون صك الوقف داعمًا للاستجابة للأزمات، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الوقفية في المملكة للاستجابة للأزمة، والتعريف بمنصة مرصد كورونا لرصد مبادرات القطاع الخيـري في هذه الأزمة.

وأشار أبانمي، إلى أن عدد المبادرات المنفذة بلغت نحو 985 مبادرة، في المجالات الإغاثية، والاجتماعية، والتعليمية والتوعوية، والتنموية، والصحية، منوهاً بأهمية مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد الكلية للشريعة في أهداف الأوقاف وإدارتها وتوجيهها.

// انتهى //

16:13ت م

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الدمام 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة الأوقاف أمس، ورشة عمل عن بعد تحت عنوان "دور الأوقاف في الأزمات.. أزمة كورونا أنموذجًا"، بمشاركة عضو جمعية منفعة للعناية بالأوقاف أيمن أبانمي.وتناولت الورشة التي تأتي ضمن سلسلة لقاءات ديوانية الأوقاف بالغرفة، الأدوار التي مارستها الأوقاف قديمًا وحديثًا في التعامل مع الأزمات، والعناصر التي يجب توافرها حتى يكون صك الوقف داعمًا للاستجابة للأزمات، وأهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الوقفية في المملكة للاستجابة للأزمة، والتعريف بمنصة مرصد كورونا لرصد مبادرات القطاع الخيـري في هذه الأزمة.وأشار أبانمي، إلى أن عدد المبادرات المنفذة بلغت نحو 985 مبادرة، في المجالات الإغاثية، والاجتماعية، والتعليمية والتوعوية، والتنموية، والصحية، منوهاً بأهمية مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد الكلية للشريعة في أهداف الأوقاف وإدارتها وتوجيهها.// انتهى //16:13ت م0135

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