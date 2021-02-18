السعودية اليوم / فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية



القاهرة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأفاد رئيس الهيئة أحمد بريقع في تصريح اليوم بأن القرار جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء وإليه بشكل آمن.

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16:01ت م

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