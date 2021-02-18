السعودية اليوم / "بحوث ودراسات المدينة المنورة" و "الأدلاء" يوقعان مذكرة تعاون



المدينة المنورة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أبرم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة اليوم, مذكرة تعاون مشترك مع المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمنطقة, بهدف تعزيز التواصل لبناء شراكات معرفية وتبادل الخبرات.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الإثراء المعرفي في المجالات العلمية والاستشارية, ودعم وتعزيز سبل التعاون في النواحي العلمية لخدمة المجتمع في المسارات المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية.

// انتهى //

15:57ت م

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