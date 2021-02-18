السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على الملاحم بالمنطقة



حائل 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

واصلت أمانة منطقة حائل تكثيف أعمالها الرقابية على الملاحم بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية وتطبيق "توكلنا".

وأغلقت الفرق بالأمانة خلال جولتها التفتيشية اليوم عدد من الملاحم المخالفة للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها بالإضافة إلى عدم التزامها بالاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات.

ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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15:55ت م

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