السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة



جدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة أمس, عن ضبط خمسة أطنان من الأسماك الفاسدة داخل مستودع مخالف بـ "بوادي مريخ" استخدم لتخزين وتجفيف الأسماك.

وجرى ضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بالنطاق في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، كما تم إتلاف الكميات المرصودة وإغلاق المواقع المخالفة.

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15:53ت م

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