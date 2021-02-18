السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أكثر من 41 ألف جولة رقابية



مكة المكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 41 ألف جولة رقابية تم خلالها إغلاق 56 منشأة مخالفة، وإصدار 193 مخالفة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بلبس الكمامة، وعدم توفر أدوات التعقيم والتطهير، وتجمع العاملين أو المتسوقين داخل المنشأة بما يتجاوز العدد المسموح، وعدم وجود جهاز لقياس الحرارة، إضافةً إلى مخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة 260 مراقباً ، إضافةً إلى مشاركة الأمانة مع الجهات الأمنية ووزارة الصحة بالوقوف على قصور الافراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس

وأشاد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بتفاعل المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بتطبيق الاحترازات الوقائية و التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار

وأكَّد أن مركز البلاغات الموحد 940 متاح على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عند عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك حرصاً من الأمانة على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لافتاً الى ان تفاعل المواطن والمقيم مع اعمال وجهود الأمانة والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة المجتمعية وخلق بيئة آمنة وصحية، والتي أسهمت بشكل كبير وملحوظ في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.

// انتهى //

15:51ت م

0122



مكة المكرمة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 41 ألف جولة رقابية تم خلالها إغلاق 56 منشأة مخالفة، وإصدار 193 مخالفة تنوعت ما بين عدم تطبيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بلبس الكمامة، وعدم توفر أدوات التعقيم والتطهير، وتجمع العاملين أو المتسوقين داخل المنشأة بما يتجاوز العدد المسموح، وعدم وجود جهاز لقياس الحرارة، إضافةً إلى مخالفة العاملين للإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة 260 مراقباً ، إضافةً إلى مشاركة الأمانة مع الجهات الأمنية ووزارة الصحة بالوقوف على قصور الافراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.وأشاد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بتفاعل المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بتطبيق الاحترازات الوقائية و التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، مما انعكس ايجاباً على مستوى النظافة والبيئة والصحة العامة وذلك على مستوى مدن وأحياء العاصمة المقدسة.وأكَّد أن مركز البلاغات الموحد 940 متاح على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عند عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك حرصاً من الأمانة على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لافتاً الى ان تفاعل المواطن والمقيم مع اعمال وجهود الأمانة والبلديات يعد من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة المجتمعية وخلق بيئة آمنة وصحية، والتي أسهمت بشكل كبير وملحوظ في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.// انتهى //15:51ت م0122

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أكثر من 41 ألف جولة رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.