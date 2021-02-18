السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي بمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن



بريدة 06 رجب 1442 هـ الموافق 18 فبراير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم , بمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن العميد علي القحطاني.

وأشاد سموه بالمهنية العالية التي يقدمها رجال الدوريات الأمنية التي أسهمت في الكثير من المنجزات الأمنية وعكست تلك الجهود التي قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة, مثمنًا ما يتم بذله من قبل رجال الأمن لتحقيق ما تصبو إليه القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته ثمن العميد القحطاني حرص ومتابعة سمو أمير منطقة القصيم لكل عمل يحافظ على أمن المنطقة .

حضر اللقاء مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي, ومدير إدارة دوريات الأمن بالقصيم العقيد فهد المديهش.

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15:22ت م

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