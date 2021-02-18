السعودية | صحة حفر الباطن تفعل خدمة العيادات الافتراضية تحت شعار “موعدك عن بعد “

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صحة حفر الباطن تفعل خدمة العيادات الافتراضية تحت شعار “موعدك عن بعد “ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 4:44 مساءً, 18 فبراير 2021 م
فعلت صحة حفر الباطن خدمة العيادات الافتراضية عن بعد تحت شعار “موعدك عن بعد” وتقوم خدمة العيادات الافتراضية بإيصال المريض بالطبيب ، لتسهيل الوصول للخدمات الصحية ، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة ” عن بعد ” عبر تطبيق صحتي بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة ، والحد من انتشار العدوى ، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت للحصول على الاستشارة الطبية .