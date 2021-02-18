شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يبحث مع "غريفيث" اعتداءات الميليشيا ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث .

وبحثا خلال اللقاء اعتداءات الميليشيات الحوثية على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا الحوثية على محافظة مأرب اليمنية في ظل الدعوات الدولية للسلام. وأكد السفير آل جابر دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن .