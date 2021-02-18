شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مركز الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني مركزاً لزراعة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • عيادات مركز القلب تقدم خدماتها لما يزيد عن 50 ألف زائر سنوياً

اعتمد المجلس الصحي السعودي ، مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مركزاً معتمداً لزراعة القلب، وذلك بعد استيفاء المركز للشروط الفنية اللازمة، والتي تم تقييمها خلال الزيارة الميدانية من قبل ممثلي اللجنة الوطنية لزراعة القلب.

ويأتي هذا الاعتماد في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لهذا الصرح المتميز والذي يواكب التطورات الحديثة لخدمة جميع مرضى القلب من خلال مايحتويه من إمكانيات وتجهيزات، وكذلك حرصها على نوعية الخدمات الصحية وجودتها، حيث يحتوي المركز على عيادات تخصصية في مجال القلب للكبار والأطفال، والتي تُقدم عدداً من البرامج النوعية لخدمة المرضى: كبرنامج رعاية أمراض القلب المزمنة، وبرنامج قصور عضلة القلب، وكذلك عيادات القسطرة القلبية للأطفال وللكبار والبالغين، وعيادات كهربائية القلب، ولسلامة المرضى وحرصاً على جودة الخدمات المقدمة فإن عيادات مركز القلب تقدم خدماتها لما يزيد عن 50 ألف زيارة سنوياً.

كما يحتوي على خمس غرف عمليات جراحية لعمليات القلب المفتوح وخمسة معامل للقسطرة مجهزة جميعها بأحدث التقنيات.

ويضم المركز أول مبنى نوعي في الشرق الأوسط متخصص بتصوير القلب المتقدم، حيث يتكون من أربعة طوابق مجهزة بأحدث الأجهزة والمختبرات ذات المعايير العالمية؛ لتشخيص أمراض القلب المختلفة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، يقوم عليه فريق طبي متكامل من أطباء وفنيين وممرضين مُدرَبين على مختلف الإجراءات والتقنيات الطبية الحديثة.