شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز إضافي لتقديم لقاح كورونا في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت "صحة المدينة" اليوم مركزاً إضافيا للقاح كورونا بالمدينة المنورة بمركز صحي الدعيثة لتقديم لقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩ وذلك بالإضافة إلى المركز الذي تم تدشينه مسبقاً ولا يزال يقدم خدماته للمواطنين والمقيمين حيث حصل أول مواطن على اللقاح في المركز الجديد اليوم .

ويأتي ذلك تواصلاً لجهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا ، وأكدت صحة المدينة على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع .

وتنصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).