فيديو وصور..ثلوج تبوك تغري السياح بصناعة الدمى وأدوات الضيافة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

شهدت مراكز علقان والظهر ومرتفعات جبل اللوز في منطقة تبوك، توافد أعداد كبيرة من السياح والأهالي من داخل المنطقة ومن خارجها؛ ما سبب ازدحاماً في الطرقات المؤدية إلى هذه المناطق والتي شهدت تساقط خفيف للثلوج مساء أمس الأربعاء ثم عادت للهطول فجر اليوم الخميس.

وقام مجموعة من الأهالي بصنع دُمى رجل الثلج وكذلك التراشق بالكرات الثلجية وسط فرحة غامرة بالثلوج والتي اكتست بها الأرض في منظر بديع لا يتكرر سوى مرة واحدة كل عام.

ولم تمنعهم درجة الحرارة المتدنية والتي سجلت أقل من الصفر المئوية من الاستمتاع بهذه الأجواء الشتوية، والتي أتت بسبب منخفضات جوية شهدتها الأردن وبدأ تأثيرها على هذه المناطق المحاذية للحدود الأردنية.



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