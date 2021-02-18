فيديو.. أمير عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

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تلقى الأمير تركي بن طلال أمير عسير، اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة ؛وذلك بمركز اللقاحات في مدينة أبها.

أمير عسير يشيد بجهود مركز القيادة

ورفع أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن الأهالي الشكر والعرفان والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين ، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهًا بما تشهده منطقة عسير كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

تنظيم مركز اللقاحات

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية و العلاجية،مقدمًا شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري وفريقه على الاحترافية في التنظيم وسلاسة الإجراءات وحسن الاستقبال والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة بالفيروس – بإذن الله – ، مشيدًا بالجهود المميزة التي بذلتها صحة عسير في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بأبها ، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز .

ودعا أمير منطقة عسير كافة الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق صحتي والتواصل مع وزارة الصحة حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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