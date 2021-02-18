شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، مركز لقاحات كورونا بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمنطقة، وتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلانا لبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، التي تستهدف كافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وثمن الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت في الحد من انتشار الفايروس، مشددًا على أهمية الجهود الحثيثة والاستباقية التي انتهجتها الجهات المختصة للتعامل مع جائحة فايروس كورونا «كوفيد-19» العالمية.

وحث أمير المنطقة المواطنين والمقيمين على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجاناً للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع لشرح من مدير الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي عن مركز اللقاحات بجازان، إذ تم توفير جميع الخدمات الأساسية وتصميمه بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها 12 عيادة، إضافة إلى قسم الطوارئ والصيدلية، التي تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.

كما تلقى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونوه بالتجهيزات الطبية ورعاية وحرص القيادة الرشيدة على صحة المواطن والمقيم.