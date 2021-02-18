شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيدـ19» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا (كوفيد-19)، معلناً بذلك بدء حملة التطعيم باللقاح في منطقة القصيم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ومدير الشؤون الصحية المكلف بالقصيم أيمن الرقيبة.

ونوه بالدعم السخي للقيادة الرشيدة برعاية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أن الدولة أعزها الله بمتابعة من معالي وزير الصحة، بذلت كل الجهود والإمكانات منذ بداية الجائحة، واتخذت جميع الإجراءات حرصاً على سلامة مجتمعنا ووطننا من هذا الوباء.

ودعا أمير القصيم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأكد أن منطقة القصيم انطلق بها اليوم 3 مراكز للقاح فايروس كورونا في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس، بعد أن تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية والقوى العاملة، مشيداً بجهود فرق العمل الصحية واهتمامهم وحرصهم على تجويد العمل في مراكز اللقاح بالمنطقة.