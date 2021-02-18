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وزير الصحة: بدأنا إعطاء لقاح «كورونا» في جميع مناطق المملكة.. بادروا بالتسجيل

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جدة - خالد شويل - أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوزارة بدأت التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع مناطق المملكة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في «تويتر»: «بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح».

وأضاف: «في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة».

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم (الخميس) انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-19) في كافة مناطق المملكة، موضحة أنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق «صحتي» وذلك حسب الفئات المستهدفة.


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