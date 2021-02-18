شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من لقاح كورونا يومياً بالأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، مركز لقاحات كورونا الرئيس في محافظة الأحساء، بمقر المعهد الوطني للتدريب الصناعي (NITI) طريق مطار الأحساء الدولي.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أنه تم تجهيز مركز اللقاحات الرئيس بجميع الخدمات الأساسية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، وبسعة 96 عيادة.

وأشار «التجمع» إلى أنه يعمل حالياً لإضافة 3 مراكز لتلقي اللقاحات مطلع الأسبوع المقبل، ليصل مجموع العيادات إلى 200 عيادة، يديرها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة، وموزعة جغرافياً في مختلف مدن المحافظة لضمان سهولة وصول المستفيدين، وذلك في كل من مستشفى الملك فيصل العام في مدينة الهفوف، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز، ومستشفى العمران العام في مدينة العمران، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 10 آلاف مستفيد يومياً.

ودعا تجمع الأحساء الصحي المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفايروس (كورونا) المستجد.