شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ 3 مواقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم افتتاح مراكز لقاحات كورونا في المنطقة اليوم (الخميس)، واستقبال المسجلين في تطبيق صحتي لتلقي اللقاح عبر ثلاثة مواقع بالمنطقة كمرحلة أولى، وذلك في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الرس، يذكر أن المراكز الثلاثة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات منذ وقت مبكر، فيما دعت صحة القصيم المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق ⁧‫صحتي⁩ للحصول على اللقاح.

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