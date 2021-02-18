ضبط 37 مخالفا بحوزتهم 127 طنا من الحطب المعد للبيع

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام، من ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن ذلك الحطب المعروض للبيع كان على متن 6 مركبات في مناطق «الرياض، نجران، جازان، الباحة، تبوك، الحدود الشمالية والشرقية، وحائل والقصيم».

وتم إيقاف المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.