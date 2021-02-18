السعودية | ‏جمعية نساء المستقبل وجمعية خيرات توقعان اتفاقية شراكة تنموية

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وقعت جمعية نساء المستقبل بمقرها في مدينة الرياض أمس، مذكرة شراكة تنموية مع جمعية خيرات لحفظ النعمة، في إطار الخطة التطويرية الشاملة للعمل الخيري والإنساني، والخدمات المقدمة منهما للمجتمع.

وتهدف المذكرة التي وقعها ممثل جمعية نساء المستقبل نائب رئيس مجلس الإدارة موضي المشاري، وجمعية خيرات ممثلةً بالمشرف العام عبد الله السبيعي، إلى التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التوعوية والتنموية لمستفيدي جمعية خيرات، وتبادل الخبرات المؤسسية لدعم عمل الطرفين، وإقامة برامج تطويرية يعود نفعها على المستفيدين من الطرفين في مجال ريادة الأعمال وتحويل المستفيدين إلى منتجين، وشملت الاتفاقية العمل على مسار التوعية والتعزيز والتمكين والتنمية.

وأوضحت المشاري أن الاتفاقية ستفتح باب التعاون المثمر الذي يعود بالخير والازدهار على الجميع، وتعمل على خدمة المستفيدين الأكثر حاجة لبرامج تمكين المرأة بشكل مباشر، مؤكدةً أن برامج الجمعية تخدم المرأة في جميع المجالات المهنية والاقتصادية والمجتمعية.

من جهته، بيَّن السبيعي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الجمعية للعمل على تمكين مستفيديها تنموياً وبشكل خاص المرأة داخل الأسرة لأنها نواة المجتمع.