أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - القصيم

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه أمير القصيم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

حجز موعد لأخذ اللقاح:

وقالت الصحة عبر تويتر إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.



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