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أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

دعا المواطنين والمقيمين إلى التسجيل بتطبيق صحتي

متابعات الخليج 365 - القصيم

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه أمير القصيم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

حجز موعد لأخذ اللقاح: 

وقالت الصحة عبر تويتر إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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