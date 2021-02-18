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شكرا لقرائتكم أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير القصيم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
دعا المواطنين والمقيمين إلى التسجيل بتطبيق صحتي
متابعات الخليج 365 - القصيم
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
ونوه أمير القصيم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل بتطبيق صحتي، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم – بإذن الله – من الإصابة.
وأعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.
حجز موعد لأخذ اللقاح:
وقالت الصحة عبر تويتر إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.
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