الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

الشمري تبتكر جهازًا ذاتيًا لصرف أدوية المرضى من المستشفيات

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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حققت المتدربة في الكلية التقنية للبنات بحفر الباطن ريم صبري الشمري جائزة التميز البرونزي في برنامج ومسابقة الفكرة الابتكارية التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد أن ابتكرت جهازًا ذاتيًا لصرف أدوية المرضى من المستشفيات.

فكرة الجهاز الذاتي:

وذكرت المتدربة الشمري أن مشروعها عبارة عن جهاز ذاتي الخدمة للأدوية والوصفات الصحية حيث يذهب من خلاله المريض إلى الجهاز ويضع الوصفة التي أستلمها من الطبيب في مكان مخصص لهذه الغرض ليتم قراءة الوصفة ومن ثم يستلم أدويته بنفسه.

وأضافت الشمري: أنه نظراً لرؤية عدد كبير من التجمعات حول نافذة الصيدلية لصرف الأدوية جاءت فكرة الجهاز من هذا المنظر ليهدف هذا الجهاز إلى منع الازدحام والانتظار عند الصيدلية بالإضافة إلى توفير وقت وجهد للصيدلي والمريض.

الكلية تدعم متدرباتها:

ومن جانبها؛ ذكرت عميدة الكلية التقنية بحفر الباطن حنان المطيري أن الكلية أسست مركز ونادي الموهبة والابتكار لتقديم الدعم والتطوير والاستشارات لتنمية المواهب وذلك انطلاقاً من حرص الكلية على دعم الموهوبات والمبتكرات وتقديم الدعم اللازم للطالبات لخدمة مجتمعهم ووطنهم.

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