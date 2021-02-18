الربيعة: أولوية أخذ اللقاح لمن يسجل أولًا حسب الفئات المعتمدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن بدء إعطاء لقاح كورونا في جميع مناطق المملكة، داعيًا الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

الأولوية لمن يسجل أولًا:

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه في هذه المرحلة ستعطى الأولوية لمن يسجل أولًا حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

ما هو تطبيق صحتي ؟ صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية. وكذلك احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

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