جراحة نادرة تنقذ شابًا تعرض لإصابة رياضية في تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-18

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك عملية جراحية ناجحة ونادرة لشاب تعرض لإصابة رياضية في الركبة اليسرى تسببت له في ألم وصعوبة في المشي على الطرف السفلي الأيسر، وكذلك عدم القدرة على قبض وبسط الركبة.

تهتك وضمور لوتر الرضفة:

وأوضحت صحة تبوك أن الفحوصات الطبية اللازمة، والمتمثلة في الفحص السريري والرنين المغناطيسي أظهرت وجود تمزق مع تهتك وضمور لوتر الرضفة (الصابونة الداغصة) للركبة اليسرى، حيث تم إدخاله غرفة العمليات؛ نظرًا لحاجته إلى ترميم وإعادة بناء الوتر، وذلك عن طريق أخذ أوتار من الركبة نفسها لإعادة بناء الوتر المتهتك والقصير؛ وزراعتها عبر نفق عظمي منتصف عظمة (الصابونة)، ونفق عظمي آخر أعلى عظمة (القصبة)، وخياطتها.

كما تم عمل الجبيرة، وقد كُللت العملية بالنجاح.



شارك الخبر