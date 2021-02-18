شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إيقاف 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام، من ضبط 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (127) طنًا من الحطب المعروض للبيع .

وأوضحت الفوات الخاصة للأمن البيئي أن ذلك الحطب المعروض للبيع كان على متن 6 مركبات في مناطق " الرياض، نجران، جازان، الباحة، تبوك، الحدود الشمالية والشرقية، وحائل والقصيم ".

وتم إيقاف المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.