اخبار السعوديه

بالفيديو.. إيقاف 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إيقاف 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 127 طنًا من الحطب المعروض للبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بمساندة الأمن العام، من ضبط 37 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (127) طنًا من الحطب المعروض للبيع .

وأوضحت الفوات الخاصة للأمن البيئي أن ذلك الحطب المعروض للبيع كان على متن 6 مركبات في مناطق " الرياض، نجران، جازان، الباحة، تبوك، الحدود الشمالية والشرقية، وحائل والقصيم ".

وتم إيقاف المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا