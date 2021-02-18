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توفيق الربيعة: سنعطي أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة : بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأضاف : في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

ويذكر أنه يمكن للراغبين لأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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