شكرا لمتابعة خبر عن توفيق الربيعة: سنعطي أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) في كافة مناطق المملكة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة : بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأضاف : في هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة.

ويذكر أنه يمكن للراغبين لأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وذلك حسب الفئات المستهدفة.