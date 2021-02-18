شكرا لمتابعة خبر عن فتح تحقيق حول قرار إلزام طالبات تمريض جامعة الملك خالد بارتداء نقاب وتنورة سوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

فتحت الجهات المعنية بجامعة الملك خالد تحقيق بشأن القرار الذي أعلنت عنه عضو بهيئة تدريس عمادة كلية التمريض بالمحالة التابعة لجامعة الملك خالد، حول إلزام طالبات التدريب بارتداء تنورة سوداء وبنطلون أسفل التنورة، مع جوارب طويلة ونقاب أسود.

وكان قد أثار هذا القرار، وفقا لـ"الوطن"، حفيظة الطالبات ودشنوا وسما بعنوان «جامعةخالدتجبر_الطالبات»، مطالبين بإلغاء هذا القرار.

وفتحت الجامعة تحقيق بشأن هذا القرار لكونه يمثل مخالفة للأنظمة في احترام قناعة المرأة السعودية وحريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء، ما دام لا يخالف لائحة الذوق العام.

وأكد متحدث جامعة الملك خالد، الدكتور مفلح القحطاني، أن عضو هيئة التدريس في كلية التمريض بخميس مشيط أرسلت تنبيهات بشأن النقاب وارتداء التنورة من خلال نظام البلاك بورد بصورة اجتهادية وليس رسمية.

وأضاف ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ما حدث.