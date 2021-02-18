شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" و"الوليد للإنسانية" تُطلقان سلسلة البرامج المشتركة في مجال حقوق الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تُطلق هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأحد المقبل سلسلة البرامج والورش التدريبية المشتركة، في إطار مذكرة التعاون الموقّعة بين الجانبين والتي تستهدف تمكين المرأة والشباب في المملكة ومعالجة كافة التحديات التي يواجهونها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتأتي هذه البرامج التي تضمنتها مذكرة التعاون من صميم اختصاصات الهيئة، والتي نص تنظيمها على التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهدافها وتنمية علاقاتها، كما يأتي في إطار تضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، كون التعاون معها يعد ركيزة مهمة للعمل في مجال حقوق الإنسان ويعزز تنمية الوعي بها ونشرها من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة.