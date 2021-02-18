هيئة «حقوق الإنسان»: 13 حقًا لعملاء شركات الاتصالات تتعلق بالفواتير والالتزامات

أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية، حقوق عملاء شركات الاتصالات، وذلك فيما يتعلق بالفواتير والالتزامات المالية.

ونشر الحساب الرسمي لحقوق الإنسان عبر موقع «تويتر» حقوق عملاء شركات الاتصالات والتي جاءت كالآتي:

- تقديم الخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم.

- تزويده بتفاصيل استخدامه للخدمات مسبقة الدفع كل شهر ميلادي بحسب طلبه.

- عدم فوترة رسوم أي خدمة مقدما للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبته بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

- الحصول على فاتورة مفصلة المعلومات، وحق مراجعتها وتقديم اعتراض عليها خلال 60 يومًا من صدورها.

- تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لأي مبلغ دفعه موضحًا به نوع الخدمة التي تم سدادها والمبلغ وتاريخه.

- حق الاعتراض على أجور الخدمة التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى يتم البت فيه.

- تمكينه من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.

- على مقدم الخدمة أن يعيد للمستخدم أي مبالغ زائدة دفعها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ اكتشافها.

- توفير وسائل مجانية تمكن من مراقبة استهلاك الخدمات.

- فوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي.

- توفير فواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب اختيار المستخدم وإرسالها إلكترونيًا دون مقابل.

- عدم مطالبته بأي مبالغ تزيد عن تكاليف الأجور المطبقة على خدمات الاتصالات التي قدمها بناء على طلبه.

- إذا عجز المستخدم عن دفع المبلغ المستحق كاملا فعلى مقدم الخدمة إيجاد اتفاقية مناسبة معه لسداده بالتقسيط.