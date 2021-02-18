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هيئة «حقوق الإنسان»: 13 حقًا لعملاء شركات الاتصالات تتعلق بالفواتير والالتزامات

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الرياض - محمد عبدالله - تشمل الاعتراض على أجور الخدمة غير الصادرة

أوضحت هيئة حقوق الإنسان ، حقوق عملاء شركات الاتصالات، وذلك فيما يتعلق بالفواتير والالتزامات المالية.

ونشر الحساب الرسمي لحقوق الإنسان عبر موقع «تويتر» حقوق عملاء شركات الاتصالات والتي جاءت كالآتي:

-    تقديم الخدمة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المستخدم.

-    تزويده بتفاصيل استخدامه للخدمات مسبقة الدفع كل شهر ميلادي بحسب طلبه.

-    عدم فوترة رسوم أي خدمة مقدما للخدمات لاحقة الدفع، أو مطالبته بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

-    الحصول على فاتورة مفصلة المعلومات، وحق مراجعتها وتقديم اعتراض عليها خلال 60 يومًا من صدورها.

-    تزويد المستخدم بما يفيد استلامه لأي مبلغ دفعه موضحًا به نوع الخدمة التي تم سدادها والمبلغ وتاريخه.

-    حق الاعتراض على أجور الخدمة التي يعتقد أنها لم تصدر من هاتفه ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى يتم البت فيه.

-    تمكينه من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا.

-    على مقدم الخدمة أن يعيد للمستخدم أي مبالغ زائدة دفعها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ اكتشافها.

-    توفير وسائل مجانية تمكن من مراقبة استهلاك الخدمات.

-    فوترة الخدمات لاحقة الدفع كل شهر ميلادي.

-    توفير فواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية بحسب اختيار المستخدم وإرسالها إلكترونيًا دون مقابل.

-    عدم مطالبته بأي مبالغ تزيد عن تكاليف الأجور المطبقة على خدمات الاتصالات التي قدمها بناء على طلبه.

-    إذا عجز المستخدم عن دفع المبلغ المستحق كاملا فعلى مقدم الخدمة إيجاد اتفاقية مناسبة معه لسداده بالتقسيط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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