«هاكاثون الابتكار» .. الجامعة الإلكترونية توضح طريقة وشروط المشاركة

دعت الجامعة السعودية الإلكترونية، الراغبين لسرعة التسجيل في هاكاثون ومسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني وذلك قبل إغلاق باب التقديم في الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس الموافق 18 فبراير.

وفي وقت سابق، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية إطلاق برنامج هاكثون و مسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وشاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها «الجامعة السعودية الإلكترونية وبشراكة استراتيجية مع منشآت تُطلق برنامج هاكثون ومسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني؛ لتقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال التعليم الإلكتروني».

وحددت الجامعة الإلكترونية مسارات التطوير بهاكثون ومسرعة الابتكار في التعليم الإلكتروني، وهي كالتالي :

- الألعاب التعليمية

- التطبيقات التعليمية

- حلول إدارة التعلم الإلكتروني وأدواته

- حلول العملية التعليمية الإلكترونية كعرض المحتوى وتسليم التأليف وأداء الاختبارات ومتابعة ومراقبة جودة العملية التعليمية.

وأشارت الجامعة الإلكترونية، إلى أن بعد الانتهاء من عملية اختيار المشاركين المسجلين بالهاكاثون سيتم عقد ورش عمل في إطار مجموعة من المحاضرات الافتراضية على مدار اليومين القادمين الجمعة الموافق 19 فبراير والسبت الموافق20 فبراير.

وأشارت الجامعة، إلى أن تكوين الفرق وتوزيع المهام للبدء بتطوير الأفكار وتصميمها وكتابة الأكواد البرمجية الخاصة بكل منها يوم الجمعة الموافق 26 والسبت الموافق 27.

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