تعديل تأشيرة جهة القدوم.. «الموارد البشرية»: يستلزم الإلغاء وإعادة التقديم بالجنسية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه للتعديل على تأشير جهة القدوم لا بد من الإلغاء وإعادة التقديم بالجنسية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أصدرت تأشيرة جهة القدوم من بنغلاديش، هل من الممكن تغيير جهة القدوم؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «للتعديل على التأشيرة لابد من الإلغاء وإعادة التقديم بالجنسية وجهة القدوم المطلوبة».

وعن استرداد الرسوم، قال: «يتم استرداد الرسوم آليًا من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة من خلال الخدمات الإلكترونية أو انتهاء مدتها ولم تستخدم, في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099».

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية»: 3 خطوات لنقل ملكية المنشآت بالسجل التجاري نفسه

